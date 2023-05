Now United: TikTok fará reality para decidir novo integrante brasileiro; conheça os participantes

Para decidir quem vai assumir o lugar de Any Gabrielly, ex-integrante brasileira do Now United, o TikTok anunciou, nesta terça-feira, 16, que fará um reality show que vai coroar o novo membro do grupo internacional. A cantora decidiu deixar a banda em setembro para seguir carreira solo.

Com o nome Now United: New Dreams, o programa fará com que os participantes enfrentem desafios que envolvem a rotina do grupo. Dentre eles, estão etapas de canto, dança, ensaios fotográficos e gravações em estúdios. Os competidores contarão com o auxílio de um técnico de canto, um produtor que já trabalhou com a banda, um coreógrafo do Now United e ainda com outros integrantes do grupo.

Novo membro brasileiro do Now United será escolhido em reality show transmitido no TikTok. Foto: Instagram/@nowunited/Reprodução

Now United: New Dreams será dividido em oito episódios, publicados diariamente no perfil do Now United na plataforma de vídeos a partir do dia 25. A final, marcada para o dia 1º de junho, contará com uma live do grande vencedor com Any Gabrielly após o anúncio.

A notícia de que o novo membro do grupo seria escolhido através da rede social veio em outubro, pouco após a saída de Any. Candidatos tiveram de publicar vídeos de até 30 segundos cantando e dançando sob a hashtag #NovoMembroNowUnited.

O vencedor do reality passará a morar em Los Angeles com os outros integrantes do Now United. Ao todo, três perfis foram escolhidos para participar da competição.





Conheça os participantes de Now United: New Dreams

DESIRÉE

DESIRÉE tem 17 anos e é natural de São Paulo. Em um vídeo publicado no TikTok, ela contou que já fez balé e jazz e que sempre foi uma criança “apaixonada pela arte e pela música”.





Henry Cechini

Henry Cechini também tem 17 anos e nasceu em Osasco, em São Paulo. Ele é cantor, compositor, ator e, segundo Henry, “agora aspirante a dançarino também”.





Lucas Burgatti

@lucas_burgatti Feliz de ser um dos 4 finalistas para representar o Brasil no @nowunited Chegar até aqui já está sendo uma honra e alegria enorme. Dale Brasil!!! Nos gramados e nos palcos. #NovoMembroNowUnited ♬ som original - Lucas Burgatti

Lucas Burgatti tem 20 anos e também nasceu em São Paulo. Ele é ator, cantor e músico e disse que “desde pequenininho, sempre amou tudo o que envolvia arte”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais