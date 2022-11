‘O Amor Dá Voltas’, filme com Cleo, Juliana Didone e Igor Angelkorte, ganha trailer oficial; assista

Publicidade

A comédia romântica O Amor Dá Voltas, com Cleo, Juliana Didone e Igor Angelkorte no elenco, ganha trailer e pôster oficiais nesta terça-feira, 8. Com direção de Marcos Bernstein, a obra estreia nos cinemas do Brasil no dia 22 de dezembro de 2022.

O filme acompanha André (Igor), um jovem médico que retorna ao País após mais de um ano em um acampamento do programa Médicos Sem Fronteiras. Durante a viagem, ele acreditava trocar cartas de amor com a namorada, Beta (Juliana), mas, na verdade, conversava com a irmã dela, Dani (Cleo).

“Filmar O Amor Dá Voltas me deixou bastante feliz! Eu tenho muito amor pelo Marcos, nosso diretor, e pelo Igor e a Juliana Didone, meus parceiros de cena. Todo esse projeto se tornou uma família para mim e eu espero que o público sinta essa conexão ao assisti-lo nos cinemas”, conta Cleo.

'O Amor Dá Voltas', com Cleo, Juliana Didone e Igor Angelkorte, ganha trailer e pôster oficiais Foto: O Amor Dá Voltas

Para o cineasta, o longa é uma história que fala de assuntos além do amor. Trata, na verdade, sobre as conquistas pessoais em uma geração focada na conciliação entre carreira e vida amorosa.

“O filme usa de sua leveza romântica para falar também de uma geração que busca conciliar compromissos sentimentais com buscas pessoais, que mesmo quando dá valor a relações amorosas, não abre mão de achar seu lugar no mundo. Agora é ver se as pessoas embarcam nessa proposta com a gente”, pontua.

Cleo, Juliana Didone, Igor Angelkorte como Dani, Beta e André, respectivamente Foto: Ana Rodrigues

Com produção da Pontos de Fuga e Neanderthal MB e coprodução da Globo Filmes, O Amor Dá Voltas é o terceiro filme dirigido por Bernstein. Ele já fez O Outro Lado da Rua (2004) e Meu Pé de Laranja Lima (2012) - vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como Melhor Longa-Metragem Infantil.

Assista ao trailer: