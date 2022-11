‘O Cangaceiro do Futuro’: Nova série brasileira de comédia ganha trailer

Publicidade

A Netflix lançou nesta terça-feira, 29, o trailer de O Cangaceiro do Futuro. A nova série de comédia nacional estreia no dia 25 de dezembro.

Do criador e diretor Halder Gomes, a produção de sete episódios tem em seu elenco os atores Frank Menezes, Evaldo Macarrão, Haroldo Guimarães, Max Petterson, Valéria Vitoriano, Solange Teixeira e Carri Costa.

Na trama, Virguley (Edmilson Filho) é um “cabra frouxo e sem moral”, que sonha sair do sufoco que vive em São Paulo e voltar rico para o Nordeste. Para ganhar um dinheirinho extra, ele se aproveita da semelhança com Lampião, rei do sertão, para fazer shows em praças públicas da capital paulista.

Certo dia, depois de se meter em mais uma confusão, leva um tapa tão forte no pé do ouvido que acaba fazendo uma viagem no tempo e aterrizando em 1927, época do cangaço. A partir daí, é confundido pela população local com o verdadeiro Lampião e decide tirar proveito da situação.

Chandelly Braz como Mariá e Edmilson Filho como Virguley em 'O Cangaceiro do Futuro' Foto: Netflix

No sertão nordestino, Virguley começa a agir como se fosse o Rei do Cangaço, forma um grupo inusitado, se apaixona por Mariá (Chandelly Braz) e conquista poder na cidade. Mas, a fase de glória fica por um fio quando ele esbarra com o verdadeiro Lampião, provocando uma grande reviravolta na história.

