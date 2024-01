BBB 24: O que Davi falou sobre o grupo Camarote? Entenda briga entre brothers

Davi e o grupo Camarote entraram em confronto após a formação do paredão e a Prova do Líder do BBB 24. A discussão começou depois de MC Bin Laden e Lucas Henrique entenderem que o motorista declarou um jogo contra os famosos — porém, não foi isso o que aconteceu. O brother da Bahia disse que, se saísse do programa, gostaria que alguém que precisasse do prêmio fosse o vencedor. Na madrugada desta segunda-feira, 22, o motorista de aplicativo e as celebridades se reuniram para conversar. Veja acima.

PUBLICIDADE O desentendimento começou quando Davi falou para MC Bin Laden, em uma festa do dia 14 de janeiro, que queria que o prêmio do BBB fosse para alguém que precisasse. Ao responder à pergunta do funkeiro sobre “quem” Davi gostaria que levasse o prêmio, ele disse: “Uma galera humilde. Que ganhasse o prêmio. Uma galera que precisasse realmente do prêmio”.

O músico entendeu que Davi se referisse ao grupo Camarote e perguntou se o motorista estaria jogando contra ele. “Não. Estou falando que quem eu queria que ganhasse fosse uma galera que precisa realmente do prêmio”, argumentou. “Eu também preciso do prêmio”, rebateu Bin Laden.

“Olha, o que falei aqui agora é que eu queria que quem ganhasse fosse uma galera que precisa do prêmio. Se você precisa, você é a galera”, finalizou Davi.

MC Bin Laden e Lucas Henrique, que também participou da conversa, contou das falas de Davi para outras pessoas do grupo Camarote. Porém, eles entenderam que Davi não queria que um dos famosos fosse o vencedor do BBB 24.

Davi se defende para o grupo Camarote no BBB 24 Foto: Reprodução/Globoplay

Depois disso, Yasmin Brunet perguntou se Davi teria realmente afirmado que não queria o grupo Camarote como vencedor. O motorista voltou a negar as acusações. “Quem te falou isso, está mentindo”, disse.

Confrontado por MC Bin Laden, Vinicius, Yasmin, Rodriguinho e Wanessa após a eliminação de Nizam no domingo, 21, Davi voltou a negar as acusações de que teria colocado o grupo Camarote como seu alvo. Lucas Henrique, do grupo Pipoca, também participou da conversa.

“Não tenho nada contra ninguém aqui, nenhum de vocês. Se essa conversa surgiu, eu não me recordo, Bin Laden, de ter conversado isso com você”, começou Davi.

MC Bin Laden disse que se lembrava das falas do motorista contra o grupo Camarote. “Você não pode me pôr como mentiroso, porque eu me recordo [do que aconteceu]”, disse.

Mais uma vez, Davi se defendeu. “Todo mundo que está aqui é jogador. Todo mundo aqui veio para jogar e para ganhar, independente de ser famoso ou não”, disse o motorista. Depois, ele reafirmou não ter nada contra ninguém do grupo Camarote ou Pipoca na casa.

Mesmo com momentos acalorados, ambos se cumprimentaram no final da conversa. “O que eu tinha que falar, do que eu estava sentindo, eu falei ao ponto de entender errado. Assim, eu estou até mais leve porque eu precisava entender algumas coisas que eu não estava entendendo”, disse MC Bin Laden.

“A gente tinha que resolver esse ponto. Tinha que conversar para não ficar essa inimizade, não ficar esse clima estranho”, finalizou Davi. Relembre a conversa do trio na festa: