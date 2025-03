O que esperar do Sincerão de hoje depois de briga generalizada no BBB 25?

A madrugada foi tensa no BBB 25. Depois da formação do nono Paredão, os participantes trocaram acusações sobre estratégias de voto e se enfrentaram em discussões acaloradas.

Renata e Eva discutem com Guilherme na cozinha do BBB 25, enquanto outros brothers tentam acalmar os ânimos Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE Aline, Eva, Renata, Guilherme e os gêmeos protagonizaram os principais embates, o que deve influenciar diretamente o Sincerão desta segunda-feira, 17. Renata já prevê que será alvo da dinâmica e acredita que os questionamentos virão de todos os lados. “Hoje o Sincerão vai ser daquele jeito, vão bombardear a gente de todo jeito”, disse a sister. A expectativa é que os brothers usem o espaço para reforçar suas rivalidades e cobrar explicações sobre os acontecimentos da última madrugada. Relembre a seguir os momentos que podem voltar à tona durante o programa ao vivo.

Renata e Eva vs. Aline: estratégia de voto gera briga

Um dos principais desentendimentos da madrugada envolveu Aline, Eva e Renata. A policial militar acusou as sisters de fugirem do embate com ela ao não votarem diretamente para colocá-la no Paredão. Renata rebateu dizendo que a decisão foi estratégica, já que indicar Aline poderia fortalecê-la caso voltasse da berlinda.

Publicidade

“Eu falei que eles ficaram nos questionando, sendo que eles fizeram a mesma coisa. Votaram em pessoas que eles não têm um embate direto e ficaram nos questionando por ter feito isso, por não ter escolhido a Aline”, afirmou Renata.

Aline discordou e retrucou que as dançarinas tiveram medo da disputa. A discussão ficou mais acalorada e terminou com trocas de provocações entre as sisters.

Aline se irrita com deboche sobre o Castigo do Monstro

Além da tensão com Renata e Eva, Aline ficou visivelmente incomodada com um possível deboche sobre sua participação no Castigo do Monstro.

A sister precisou retirar peixes de brinquedo da piscina ao longo da madrugada e percebeu risadas entre alguns brothers. “No Monstro de ninguém... ninguém fica nessa gargalhada toda. O assunto pode ser o que for, ninguém fica debochando”, desabafou.

Publicidade

Vinícius tentou ponderar e sugeriu que o grupo adversário poderia estar rindo de outro assunto, mas Aline insistiu que o comportamento foi diferente com outros castigados. O desconforto dela pode se tornar um dos temas do Sincerão.

Guilherme contra os gêmeos: votos questionados

Outro momento de tensão foi entre Guilherme e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. O líder da semana não aceitou a estratégia dos dois e cobrou explicações por não terem votado em Aline, mesmo depois de semanas de embate com a sister.

“Quem é o maior embate de vocês aqui na casa? E das meninas?”, perguntou Guilherme. Os gêmeos justificaram que cada um tem sua estratégia de jogo e que o líder não deveria interferir em seus votos.

Sem aceitar a resposta, Guilherme criticou a postura dos dois e os chamou de “saboneteiros”, insinuando que estavam tentando fugir de posicionamentos diretos.

Publicidade

Daniele Hypolito critica Renata e desconfia da Vitrine do Seu Fifi

Além das discussões sobre o Paredão, Daniele Hypolito também pode trazer para o Sincerão a questão das informações recebidas por Renata na Vitrine do Seu Fifi. A ginasta já criticou a sister por confiar cegamente no que ouviu do público e questionou a veracidade dos recados.

“Não é porque você escutou um grupo de pessoas que você sabe tudo que está realmente acontecendo”, disse Daniele. Ela acredita que as mensagens repassadas podem ser influenciadas por torcidas organizadas e não refletir a opinião geral dos espectadores.

Diego Hypolito e a decepção com Gracyanne

Outro possível tema do Sincerão envolve Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa. O ex-ginasta recebeu informações de que sua família o aconselhou a se afastar da musa fitness, o que gerou dúvidas sobre sua relação com ela no jogo.

“Se o Fifi não foi o suficiente para que você acreditasse, estou aqui para ser a porta-voz para que você acredite. Ela fala de vocês o tempo inteiro, fala de você, questiona sua doença, sua ansiedade, fala de você, dos seus remédios…”, revelou Renata.

Publicidade

Diego ficou abalado e chegou a desabafar com seus aliados. “Eu tô me sentindo um idiota”, confessou. Vitória Strada aconselhou o brother a refletir sobre o que ouviu e decidir como lidar com Gracyanne a partir de agora.