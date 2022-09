Omar Sy, de ‘Lupin’, deve interpretar primeiro samurai negro da história em série da Netflix

O ator Omar Sy, conhecido por protagonizar a série Lupin, está em negociação para interpretar Yasuke, o primeiro samurai negro da história, em uma nova série da Netflix.

A informação foi noticiada pela revista norte-americana The Hollywood Reporter. Sy atua como produtor executivo ao lado de Nick Jones Jr., responsável pelo roteiro de Yasuke, adaptação em anime que estreou no serviço de streaming no ano passado, e também do live-action.

Yasuke já havia ganhado uma série em anime produzida pela Netflix no ano passado Foto: Netflix

Yasuke era um homem africano levado ao Japão feudal sob o contexto da escravização. Ele se tornou o primeiro samurai não-japonês da história do país.

Essa será a primeira vez que a figura histórica será retratada em live-action. Conforme as informações da The Hollywood Reporter, a série deve ser dividida em cinco partes.

“Eu fui inspirado por Yasuke por um bom tempo. Nós pretendemos criar uma série notável mostrando o que significa ser um samurai negro na história japonesa”, disse o artista em um comunicado divulgado à época em que foi anunciado como produtor executivo.

Ainda não há data de estreia para Yasuke.

