‘Only Murders in the Building’: Meryl Streep é destaque em teaser da 3ª temporada; assista

Na noite deste domingo, 12, a terceira temporada de Only Murders in the Building teve o primeiro teaser divulgado pelo Hulu, plataforma de streaming norte-americana.

A prévia revela que Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) terão que desvendar mais uma assassinato, que, desta vez, tem início em uma peça estrelada por Charles.

O grande destaque ficou por conta de Meryl Streep, que foi anunciada como nova integrante do elenco em janeiro. A atriz aparece com os protagonistas no que aparenta ser a leitura de um roteiro.

Outra adição à temporada é o ator Paul Rudd, também conhecido por viver o Homem-Formiga na Marvel. Ele está presente na mesma cena de Meryl e em outro trecho ao lado de Martin Short.

A terceira temporada de Only Murders in the Building ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar ainda este ano ao Hulu. No Brasil, a série é exibida pelo Star+.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais