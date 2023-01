Organização do BBB já fez intervenções em outras edições; relembre os momentos

O recado de Tadeu Schmidt a Gabriel na noite deste domingo, 22, não foi a única vez que a produção do Big Brother Brasil precisou fazer intervenções no reality sobre situações de conflitos entre os participantes.

Na edição passada, a ex-sister Maria foi desclassificada após agredir com um balde a também participante Natália Deodato. No ano anterior, após fazer uma comparação racista entre o cabelo de João Luiz e a peruca usada no castigo do monstro, Tiago Leifert chamou a atenção do cantor sertanejo Rodolfo.

Emilly e Marcos brigam durante o 'BBB17'

Na edição de 2018, também houve intervenção da produção, que pausou uma prova de resistência entre os participantes Ana Clara e Kaysar que durou quase 43 horas. O motivo se deu por uma questão de saúde. Os dois foram declarados vencedores da prova.

Já na edição de 2020, quando a pandemia teve início, os participantes do BBB tiveram a informação de que o mundo estava enfrentando o coronavírus. Na ocasião, um médico ajudou Tiago Leifert a passar as informações sanitárias.

Um caso emblemático de relacionamento abusivo que teve ação da produção foi o de Marcos e Emilly, campeã da edição de 2017. Após as agressões, ele foi expulso do programa. As diversas cenas de Marcos sendo abusivo com a ex-sister também voltaram à tona nas redes sociais.