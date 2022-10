‘Pantanal’: Alcides mata Tenório com ajuda de Zaquieu; saiba como

É nesta segunda-feira, 3, que vão ao ar as primeiras cenas da morte de Tenório, interpretado por Murilo Benício na novela Pantanal , da TV Globo. O fim trágico do vilão colocará um ponto final na tão desejada vingança de Muda (Bella Campos), Juma (Alanis Guillen) e Alcides ( Juliano Cazarré ), mas deverá dar início a um novo ciclo de sangue na trama de Bruno Luperi . É que o assassinato do fazendeiro dará origem à vingança de Renato (Gabriel Santana), filho de Tenório com Zuleika (Aline Borges). Revoltado, o rapaz vai prometer justiça.

Quem mata Tenório é Alcides, com a ajuda de Zaquieu ( Silvero Pereira ). Juntos, eles vão de barco para a fazenda do fazendeiro e ficam ali de tocaia para capturá-lo. Ao perceber que Alcides está disposto a passar a noite esperando seu alvo passar por ali, o peão considera desistir, com medo de sucuri, onça, ariranha e jacaré. Mas o amigo está decidido e acaba por convencê-lo a seguir até o fim do plano.

Quando Tenório aparece, Alcides empurra o barco para longe, surpreendendo o ex-patrão. E assim começa o embate que culmina na morte de Tenório pela zagaia de Alcides e em Zaquieu gravemente ferido.

Muda, mulher de Tibério (Guito), chegará a pensar que a morte do rival terá sido fruto de um acerto de contas do Velho do Rio ( Osmar Prado ).

Quando Tenório (Murilo Benício) aponta a arma para Alcides (Juliano Cazarré), Zaquieu (Silvero Pereira) o ameaça. Foto: TV Globo

Resumo dos capítulos:

Continua após a publicidade

segunda-feira, 3 (Capítulo 163)

Maria Bruaca comenta com Muda sobre seu receio de que Alcides possa ter ido atrás de Tenório. Tadeu avisa a José Leôncio que Alcides e Zaquieu não voltaram da lida. José Leôncio revela a Filó que sempre soube que Tadeu não era seu filho. Zaquieu salva Alcides, no momento que Tenório mira a arma para o peão. Alcides acerta Tenório com a zagaia, depois que Zaquieu leva um tiro no peito dado pelo grileiro. Ferido pela zagaia de Alcides, Tenório leva um bote de uma sucuri, que o arrasta rio adentro. Alcides leva Zaquieu ferido para a fazenda. José Lucas avisa que Zaquieu está fora de perigo. Muda sugere que foi o Velho do Rio quem matou Tenório.

Terça-feira, 4 (Capítulo 164)

Zaquieu convence Alcides a ficar com Maria Bruaca. Alcides confessa a José Leôncio que foi ele quem matou Tenório. Maria Bruaca deixa a cargo de José Leôncio contar para a Guta a história que ele achar mais verdadeira sobre a morte do ex-marido. José Leôncio aconselha Alcides a ir embora e recomeçar a vida. Maria Bruaca e Alcides decidem ir embora sem se despedir de ninguém. Renato promete matar o peão que atirou em seu pai. Muda faz as pazes com Tibério. Marcelo conversa com Guta sobre a morte de Tenório, que considera mal contada. José Leôncio está pensando em sua vida, quando se assusta com a presença de José Lucas.

Quarta-feira, 5 (Capítulo 165)

Jove diz a Zaquieu que é difícil acreditar que ele tenha matado Tenório. Marcelo e Renato brigam. Ari conta aos filhos de José Leôncio que o médico está atrás do fazendeiro para fazer exames. Juma descobre que Muda está grávida. José Leôncio pede a Tadeu que limpe a sela de prata para entregar ao seu dono. Zaquieu fica arrasado ao saber por Tibério que não acompanhará a comitiva. José Leôncio parte com a comitiva montado no cavalo com a sela que era do pai. Renato ameaça Zaquieu com uma arma, mas é rendido por Juma. Eugênio avisa a Irma que está confiando sua chalana para José Leôncio. José Leôncio avisa aos filhos que eles vão disputar a sela do avô em uma raia. Zaquieu conta a Zuleica e filhos sobre os crimes que Tenório cometeu. José Leôncio fica surpreso ao ver Tadeu parado, enquanto os outros dois filhos estão a galope pela disputa da sela do avô.

A emissora não divulgou os resumos dos dois últimos capítulos de Pantanal, quinta e sexta-feiras (166 e 167), respectivamente.

Continua após a publicidade

Zaquieu (Silvero Pereira) tem Tenório (Murilo Benício) na mira para defender Alcides (Juliano Cazarré) Foto: TV Globo





















Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade