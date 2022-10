‘Pantanal’: elenco se despede na última semana de exibição da trama

O último capítulo de Pantanal irá ao ar no dia 7 de outubro e todo o elenco já se despede da trama em falas emocionadas, mas com a sensação de dever cumprido.

Reproduzida a mais de trinta anos da produção original, a história recontada por Bruno Luperi, começou a ser gravada em agosto de 2021. Escrita primariamente por Benedito Ruy Barbosa, a obra que foi adaptada para contemporaneidade, trouxe temas já abordados na primeira trama como a preservação do meio ambiente, o machismo e o preconceito.

O elenco, que fazia sucesso não somente dentro da obra, mas também fora dela, mostrando os bastidores das gravações, contou com a interação dos telespectadores pelas redes sociais, aumentando assim o alcance e êxito da trama das 21h.

As últimas cenas foram gravadas na sexta, 30 de setembro, e o elenco já fala com saudades de um dos maiores remakes de sucesso, responsável por trazer de volta altos índices de audiência ao horário nobre de novelas na Rede Globo e também integrar jovens ao hábito de acompanhar as histórias pela TV. O reflexo disso, são postagens com grande engajamento nas redes sociais e memes envolvendo os personagens e falas ditas na trama. Atores como Dira Paes, Marcos Palmeira e Isabel Teixeira abriram o coração e falaram sobre a produção.

“Antes de fazer Pantanal fui espectadora. Eu não só tinha uma expectativa muito grande, como eu me imaginava lá naquela época fazendo Pantanal. Então quando eu recebi o convite, eu já senti uma emoção única e verdadeira. E isso já me encheu de potência, como se eu tivesse certeza de que seria uma boa novela. Mas eu não imaginava o quão ela ia ser abraçada pelo público e isso é surpreendente. Foi uma unanimidade e é tão raro viver isso”, relata Dira Paes.

'Pantanal': cena com Maria Bruaca, Tenório e Alcides na Trama Foto: Twitter/@tvglobo

Marcos Palmeira, que deu vida ao personagem José Leôncio, também fala sobre o trabalho na trama. “Eu sinto que o dever está cumprido e fico muito honrado por ter vivido esse momento único. Na minha idade, lembrar do tempo, da outra novela, representar esse papel que fez tanto sucesso com Claudio Marzo, um grande amigo... Tudo isso é especial. A gente pode acreditar na dramaturgia de verdade, não ter medo de contar a história, de dar tempo a ela, sair um pouco desse universo digital”, reflete o ator.

Alanis Guillen, que interpreta a protagonista Juma, relata como Pantanal está modificando sua carreira. “De cara, já posso dizer que foi um processo muito importante no campo de pesquisa como atriz. A Juma me permitiu desbravar o estudo de uma personagem, de uma história, de um jeito intenso e muito interessante. Essa experiência foi realmente muito engrandecedora”.

O par romântico de Juma na trama, Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa, também deixou seu depoimento emocionado. “A sensação é de que nós, do elenco e equipe, nos tornamos amigos, uma família. Acho que tem muito da casa do José Leôncio nesse sentimento, uma sede familiar. Isso aconteceu nos bastidores, tem uma família de pessoas que eu gosto e todo mundo sente a mesma coisa. De Pantanal em mim fica muita ternura, atenção e cuidado com o outro”.

Intérprete de Maria Bruaca, uma das mais icônicas personagens dessa versão, Isabel Teixeira também refletiu sobre seu papel e como a dimensão dele trouxe experiências em sua carreira. “Parece que eu vivi 10 anos em um, no sentido de adquirir conhecimento e aprendizado na prática. E foi uma delícia mergulhar nisso. Uma revelação da importância do público na dramaturgia, porque eu acho que esse sucesso todo se faz por essa resposta. Eu comecei a novela acreditando muito nessa escrita coletiva e sempre falei que essa personagem foi criada pelo Benedito, com a mão da Ângela, agora do Bruno, do figurino, da caracterização, minha, com o elemento do público, que escreve junto a novela. Eu me senti participando do país, de uma certa maneira. Sempre pensando nessa grandiosidade continental do nosso país”.