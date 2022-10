‘Pantanal’: José Leôncio vai descobrir o que aconteceu com Alcides

Continua após a publicidade

Sempre atento a tudo que se passa em sua fazenda e com os seus peões, José Leôncio, personagem de Marcos Palmeira na novela Pantanal , da TV Globo , ficará sabendo, e ficará chocado, com o que ocorreu a Alcides, papel de Juliano Cazarré , na trama das 21h. Até então ele acreditava que seu funcionário e Maria Bruaca ( Isabel Teixeira ) tinham sido atacados por uma onça, como o próprio casal contou. Mas, ao ver que Alcides e Zaquieu ( Silvero Pereira ) desapareceram misteriosamente, o fazendeiro decidirá tomar uma providência.

É aí que Filó ( Dira Paes ) entra na história. Ela vai contar ao amado toda a verdade. Enquanto isso, a dupla já estará a caminho da fazenda de Tenório ( Murilo Benício ) para se vingar do vilão. “Agora também não adianta ir atrás do Alcides e do Zaquieu”, diz a mãe de Tadeu ( José Loreto ). “Como não vou, Filó? Eu tenho que ir... São meus peões... O Tibério (Guito) vai até o piquete, onde ele mandou eles arrumar a cerca... Eu vou apanhar o barco e descer esse rio”, fala José Leôncio.

“Vai ser perda de tempo”, responde Filó, sabendo o verdadeiro destino dos dois. “Como ocê tem tanta certeza? O que que ocê tá querendo esconder de mim?”, questiona o fazendeiro. “Eu tentei te contar. Falei que era segredo... Ocê não quis escutar”, argumenta ela. “Então me fala agora, diacho. Se o Alcides me sumir com outro barco...”, continua Leôncio.

“Aquela história da onça que atacou ele mais a Maria na prainha, não tá lembrado?”, relembra ela. “Como é que eu ia esquecer de um causo mal contado que nem aquele?”, destaca o fazendeiro. “Tava muito do mal contado porque era mentira! Quem atacou eles não foi onça... Foi bicho muito pior”, diz Filó.

Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira) de 'Pantanal'. Foto: Fábio Rocha / TV Globo





Continua após a publicidade