‘Pantanal’: Veja como foi a morte de Tenório e a reação do público nas redes sociais

Continua após a publicidade

Uma das cenas mais esperadas pelo público foi ao ar no capítulo desta terça, 4, em Pantanal. Os espectadores que acompanham a trama de Bruno Luperi esperavam ansiosos pela morte de Tenório (Murilo Benício). No Twitter, o episódio foi um dos assuntos mais comentados.

A cena, que apresenta uma fotografia impecável, mostra o embate entre o vilão marido de Maria Bruaca e Zaquiel (Silvero Pereira). Eles se enfrentam e com um golpe de zagaia, uma lança feita de forma rústica, desferido por Alcides (Juliano Cazarré), Tenório é ferido e fica aniquilado.

Eu juro que cena impactante essa da morte de Tenório. QUE NOVELAAAAAA 🗣️ #Pantanal pic.twitter.com/QKJq0YITkC — PEDRAO (@Itspedrito) October 5, 2022

O vilão, no entanto, ainda não está morto. Para sacramentar sua sentença e continuar a sequência da cena que emocionou quem acompanha o folhetim, o Velho do Rio (Osmar Prado), em forma de sucuri, enrola o corpo de Tenório e o leva para o fundo das águas, determinando a morte do personagem.

Internautas comemoraram a morte do vilão e enalteceram a atuação de Murilo Benício. “Cena de milhões! Depois do que o Tenório torturou o Alcides e a Maria, mereceu esse fim!” diz uma fã. “Alcides chegou no pique Arya Stark quando foi matar o rei da noite”, disse outro seguidor, em referência à série Game Of Thrones, quando a personagem interpretada por Maisie Williams mata o comandante dos Caminhantes Brancos.

“E nessa cena eu consegui entender o que realmente ele fez com o Alcides. Merecia sofrer mais esse monstro, mas pelo menos morreu nas mãos dele”, disse outro internauta.

O Véio levando o Tenório pro rio. Adeus, Tenório, adeus! #Pantanal pic.twitter.com/DF4dnZDp9j — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 5, 2022