‘Pantera Negra’: Pôster revela quem é o novo herói em ‘Wakanda Para Sempre’; veja

Alerta: Este texto contém spoilers de ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’

Após a morte de Chadwick Boseman, ator que dava vida ao herói Pantera Negra, um dos maiores sucessos da Marvel, em 2020, muito se discutiu sobre o futuro da franquia e se os estúdios nomeariam outro ator para assumir o papel.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou neste ano para responder a todas as perguntas. Chadwick morreu meses antes do início das filmagens da sequência e o longa se tornou uma homenagem a seu legado, que, no filme, se confunde com o legado do herói.

Pantera Negra, um dos heróis mais queridos da Marvel, foi interpretado pelo eterno Chadwick Boseman. Foto: Marvel Studios

A grande novidade para o longa é o protagonismo feminino. O destaque vai para Shuri, personagem da atriz Letitia Wright, irmã de T’Challa.

A trama se baseia na decisão da princesa, que resolve abraçar o legado do irmão depois da morte da mãe, a Rainha Ramonda. Shuri se torna a nova Pantera Negra após recriar a Erva Coração.

O segredo estava sendo mantido apenas nas salas de cinema. Porém, neste domingo, 20, a Marvel apresentou a nova heroína através de um novo pôster para Wakanda Para Sempre.

Veja:

A novidade veio depois de o filme liderar as bilheterias da América do Norte pela segunda semana consecutiva. O longa, que estreou no dia 10 de novembro, faturou US$ 67,3 milhões (cerca de R$ 362 milhões) apenas na última semana, conforme informações da agência AP.

Para comemorar, a Marvel também disponibilizou um teaser que traz Shuri como a Pantera Negra. “Por séculos, o Pantera Negra unificou Wakanda. Mostre a eles quem você é”, aconselha a Rainha Ramonda à filha no trecho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais