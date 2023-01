Paramount+ anuncia a produção de filme baseado em ‘Zoey 101’, série da Nickelodeon

A Paramount+ anunciou o longa baseado em Zoey 101, série da Nickelodeon, está em produção. Segundo a companhia, o lançamento será exclusivo na plataforma de streaming e será realizado ainda neste ano. Por enquanto, o nome de trabalho do projeto é ‘Zoey 102′, mas deve ser alterado até o seu lançamento. A atriz que interpretava a protagonista da série, Jamie Lynn Spears, vai retornar para o elenco do telefilme.

A atriz, que também produtora executiva do projeto, publicou em seu perfil no Instagram uma foto sua sentada em uma cadeira de cineasta em um estúdio. Em outra publicação mostrando imagens do set, ela escreveu: “É oficial! Vocês estão preparados?”.

Jamie Lynn Spears, atriz e produtora executiva de 'Zoey 102', sentada em uma cadeira de cineasta no estúdio de gravação do filme Foto: Instagram.com/@jamielynnspears

Além de Jamie, o elenco do filme contará com outros integrantes da formação original da franquia: (Quinn Pensky), Sean Flynn (Chase Matthews), Matthew Underwood (Logan Reese), Christopher Massey (Michael Barret), Abby Wilde (Stacey Dillsen) e Jack Salvatore (Mark Del Figgalo). Atualmente, as gravações estão sendo feitas na Carolina do Norte.

“Estou amando reviver esses momentos com a minha família da Pacific Coast Academy [escola onde a história era ambientada] e continuar com a história de Zoey e de todos os personagens tão amados pelos fãs”, disse Jamie à People. “Como produtora executiva do filme, essa é uma oportunidade incrível para trabalhar com talentos inacreditáveis, bem como com a Paramount+ e a Nickelodeon”.

Zoey 101 foi transmitida pela Nickelodeon entre 2005 e 2008. A série acompanhava uma turma de amigos que estudavam no Pacific Coast Academy. Agora, eles retornam para a cidade onde viviam para celebrar um casamento.