Paramount+ lança teaser da nova série de suspense ‘Deixa Ela Entrar’

A Paramount+ divulgou nesta segunda-feira, 12, um teaser da nova série Deixa Ela Entrar. O suspense dramático de 10 episódios da Tomorrow Studios estreará em breve e será protagonizada pelo ator indicado ao Oscar Demián Bichir (Uma Vida Melhor).

A produção tem foco em Mark (Bichir) e sua filha Eleanor (Baez), cujas vidas mudaram 10 anos antes, quando ela se tornou uma vampira. Trancada aos 12 anos, talvez para sempre, Eleanor vive uma vida a portas fechadas, podendo sair apenas à noite, enquanto seu pai faz o possível para fornecer a ela o sangue humano que ela precisa para se manter viva.

Com esses ingredientes emocionais e aterrorizantes como ponto de partida, Deixa Ela Sair vai quebrar as expectativas do suspense, colocando uma lente naturalista na fragilidade, na força e na compaixão humana.

Também compõem o elenco, Anika Noni Rose (Dreamgirls, Power), Grace Gummer (Mr. Robot), Madison Taylor Baez (Selena: The Series), Kevin Carroll (Snowfall), Ian Foreman (Merry Wish-Mas), Jacob Buster (Colony) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Deixa Ela Entrar é produzido pelo premiado dramaturgo, escritor e produtor Andrew Hinderaker. Seith Mann também é produtor executivo e dirigiu o piloto da série, assim como vários episódios. Marty Adelstein e Becky Clements são produtores executivos da Tomorrow Studios (associada da ITV Studios). Alissa Bachner é co-produtora executiva e Demián Bichir é produtor da série.