O Paredão do BBB 24 foi formado hoje, domingo, 3, na Globo, entre Michel foi o escolhido pelo líder, Alane pela casa e Davi, que já estava no paredão e tinha direito a um contragolpe. A escolhida por ele foi Yasmin Brunet, mas ela venceu a Prova Bate-Volta e se salvou.

Após a introdução do programa, que mostrou o momento do Big Fone, o almoço do Anjo e diversos momentos e conversas entre os confinados, o apresentador Tadeu Schmidt cumprimentou a casa para encerrar o castigo do Monstro para Bin Laden e Matteus e dar início à votação.

Paredão do BBB 24 deste domingo foi formado entre Davi, Alane e Michel Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

Como foi a votação do Paredão de hoje no BBB 24

PUBLICIDADE Os participantes não puderam votar no líder, Lucas Henrique, na Anjo, Pitel, em Fernanda, imunizada pela amiga, e em Davi, que atendeu o Big Fone e já estava garantido na disputa pela eliminação. A formação começou com Pitel dando a imunidade para Fernanda. O líder Lucas Henrique indicou Michel. A participante mais votada pela casa foi Alane e Davi, usando o poder de contragolpe, indicou Yasmin.

Davi votou em Yasmin Brunet.

Giovanna votou em Alane.

Alane votou em Yasmin Brunet.

Michel votou em Bin Laden.

Fernanda votou em Alane.

Matteus votou em Yasmin Brunet.

Raquele votou em Bin Laden.

Isabelle votou em Bin Laden.

Yasmin Brunet votou em Alane.

Beatriz votou em Bin Laden.

Leidy Elin votou em Bin Laden.

Bin Laden votou em Alane.

Pitel, com o ‘Poder Coringa’, teve direito a dois votos, e dedicou ambos a Alane.

Prova Bate-Volta

Davi, Alane e Yasmin durante a 'Prova Bate-Volta' da formação de paredão do BBB 24 neste domingo, 3 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

A prova envolvia sorte, com uma gincana com monitores de computador (1.ª fase), caixas de encomenda (2.ª fase) e cofrinhos (3.ª fase). Cada um teria que escolher um número e verificar se conseguia a mensagem correta para avançar. No sorteio, ficou decidido que Yasmin começaria o jogo, sendo seguida por Alane e, por fim, Davi.

Yasmin e Alane passaram à 2.ª fase na primeira tentativa. Davi não teve a mesma sorte. Posteriormente, porém, ele conseguiu igualar a disputa, avançando enquanto as outras também estavam na zona intermediária. Yasmin foi a primeira a conseguir a mensagem correta e passar para a etapa final, e teve duas chances antes dos outros, que chegaram à 3.ª fase com oito cofrinhos restantes. Davi ainda escolheu um, antes de Yasmin ter outra chance e se salvar do Paredão.

Publicidade

A dinâmica do Paredão triplo de hoje no BBB 24

Pitel, Anjo da semana, está imune e deu imunidade a mais um participante.

O líder Lucas indicará alguém ao paredão entre Isabelle, Davi, Alane ou Michel, que receberam o Na Mira do Líder. Essa pessoa não disputa o Bate-Volta.

Votação pela casa, com Pitel tendo o Poder Curinga, com peso dois.

Davi, que atendeu ao Big Fone e já está entre os indicados ao paredão por isso, tem um contragolpe para chamar mais um participante para a disputa pela eliminação.

Prova Bate-Volta, com três participantes e um se salvando.

Davi tem sido um dos protagonistas desta semana. No sábado, 2, foi um episódio envolvendo-o que culminou na expulsão de Wanessa Camargo após acusação de agredi-lo. O BBB 24 de ontem exibiu a reação da cantora ao receber a notícia dentro do confessionário (clique aqui para ler um resumo).