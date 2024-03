BBB 24: Paredão é formado entre Beatriz, Alane e Raquele

A formação iniciou com o anjo da semana, Matteus, que escolheu imunizar Beatriz. No entanto, Raquele, por meio do Poder Coringa, optou por retirar a imunidade dada a sister.

Como líder, Giovanna indicou Beatriz diretamente ao paredão. Em seguida, a casa precisava votar nos participantes que estavam na mira da líder. Davi foi o mais votado.