Furia Scaglione, uma das participantes, estava no banheiro quando o telefone tocou. Ela saiu apressadamente, cobrindo apenas as partes íntimas com as mãos, e atendeu ao Big Fone. No entanto, ela não sabia que o chamado era apenas um truque da produção para distrair os participantes para outra dinâmica: a Frozen.

Bastante conhecida pelos usuários do X (antigo Twitter), a dinâmica consiste em uma prova na qual todos os participantes precisam permanecer imóveis – ao som da música Estátua, da Xuxa. Enquanto estão congelados, é comum a entrada de familiares e amigos dos participantes.