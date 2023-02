Participante do Big Brother Holanda cai no choro após ver cachorro entrar no reality; assista

Uma dinâmica no Big Brother Holanda emocionou a web. Uma das participantes do reality recebeu a visita de seu cão e não pôde tocá-lo. Ela caiu no choro e internautas se emocionaram com a cena e reagiram nas redes sociais.

Conforme a dinâmica, os participantes não podiam se mexer quando ouvissem o “Big Boss” pedir para ficarem congelados. Em um determinado momento, eles recebem uma visita especial e não podem fazer nenhum movimento até a pessoa ir embora. Em caso de toque, o participante é eliminado na hora.

O Big Brother na gringa foi longe demais? Lá tem uma prova na qual eles tem que congelar sempre que o Big Boss fala “freez” aí sempre entra algo que é importante na vida daquela pessoa. Quem ir pra abraçar ou tocar é automaticamente eliminado. Será que rola aqui no Brasil? 👀 pic.twitter.com/CbFXBaYjWa — CABRAL (@cabralsoyo_) February 26, 2023

Não era esperado que o cachorro da sister Jolien entrasse no programa. O animal vai ao encontro da tutora, que congela para não ser eliminada. O cachorro tenta interagir, mas não obtém retorno e vai embora. Após a saída dele, a participante vai às lágrimas e os colegas de confinamento a confortam.

No Twitter, o vídeo, que tem mais de 7 milhões de visualizações, teve posicionamentos a favor e contra a dinâmica. “Achei péssimo. Se fosse pelo menos humano, mas o cachorrinho não vai entender por que a mãe dele não abraçou o bichinho”, escreveu um perfil. “Duvido que eu não ia agarrar meu doguinho. Eu ia chorar muito pensando o que ele poderia pensar por eu não ter falado com ele”, comentou outro.