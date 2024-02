Participantes do BBB 24 podem votar em si mesmos? Boninho explica ‘estratégia’ de Wanessa; entenda

Boninho, diretor do Big Brother Brasil 24, aproveitou uma “estratégia” de Wanessa Camargo para explicar uma das regras do programa neste domingo, 18. Durante a última festa do reality, a artista havia declarado que votaria em si mesma. Boninho usou as redes sociais para apontar que a ação causaria a “eliminação automática” da sister.

“Isso não pode acontecer, está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática”, pontuou. Na sequência, o diretor mandou “um beijo” para a cantora. “Você caiu nessa loucura. Acho que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz”, disse.

Boninho explica que Wanessa Camargo seria eliminada automaticamente caso votasse em si mesma. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo e @jbboninho via Instagram