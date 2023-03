Participantes do BBB 23 assistem intercâmbio de Key Alves em ‘La Casa de los Famosos’; veja

O intercâmbio de Dania Mendez, do reality show mexicano La Casa de los Famosos, para a casa do Big Brother Brasil 23 na última semana intrigou os confinados. A saída temporária da modelo deu lugar para Key Alves, entretanto, a dinâmica não foi exposta aos participantes brasileiros.

Desde a chegada de Dania, algumas teorias pairaram sobre os participantes do BBB 23. O Quarto Deserto, por exemplo, acreditou que a modelo teria trocado de lugar com Larissa, a última eliminada té então. Já Ricardo, ao arrematar o Poder Curinga, ficou na expectativa de que poderia ir ao México.

Participantes do BBB 23 puderam algumas cenas de Key Alves em 'La Casa de los Famosos' Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Globo

No último domingo, 19, então, a produção revelou a eles a ida de Key para La Casa de los Famosos. A notícia foi exibida com trechos da participação da ex-BBB no reality mexicano e surpreendeu a todos.

Agitados, os participantes do BBB 23 aplaudiram a entrada de Key. Bruna Griphao e Fred reagiram com espanto. Cezar, por sua vez, não conteve o choro; veja o momento.

E essa reação dos brothers vendo a Key Alves em La Casa de Los Famosos?????😂🗣️🤩🤯😱 #BBB23 #RedeBBB #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/enz0R4Fc8q — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2023

Cezar emocionado vendo Key Alves em La Casa de Los Famosos #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/ACw3vNtyq8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2023

