BBB 23: Entenda como Juliette pode ser a causa para maior rejeição do programa até agora

Paula deixou o BBB 23 com o índice de maior rejeição da edição até agora, mesmo em um paredão quádruplo. O motivo, apontado pelos internautas na manhã desta quarta-feira, 15, pode ser uma ex-participante que nem esteve na casa este ano: Juliette Freire, vencedora do BBB 21.

O nome da cantora esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter após usuários da rede relembrarem as falas da biomédica durante um Jogo da Discórdia, em que Juliette chegou a ser chamada de “pobre e sofrida”.

Paula chamou Juliette de 'pobre e sofrida' durante um Jogo da Discórdia, o que pode ter sido motivo para a maior rejeição do programa até agora. Foto: Globo

Na ocasião, a sister comparou Marília, a primeira a deixar a casa, com a cantora. Ainda que não seja possível apontar uma única causa para a eliminação de Paula, que protagonizou diversos conflitos na casa, o comentário não “pegou bem” entre os cactos, como são chamados os fãs da artista, que se uniram para eliminar a biomédica.

À época do Jogo da Discórdia, a própria Juliette reagiu ao comentário. A cantora publicou um gif no Twitter com uma expressão de reprovação que fez durante a participação no BBB 21.

A equipe de Paula também havia se pronunciado sobre o comentário. “Paula não possui nada contra Juliette, pelo contrário, admira sua carreira e trajetória no BBB. A questão da defesa foi afirmar que a Marília está forçando uma narrativa para se assemelhar com a Ju em sua edição”, afirmou.

Nesta quarta, durante a participação do programa Bate Papo BBB, apresentado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, a biomédica também se pronunciou sobre a repercussão.

Ela pontuou que não teve a intenção de “diminuir a Juliette”. “Juliette, para mim, foi só uma. [...] Foi para cutucar a Marília, porque eu achei que não tinha necessidade e eu achei que ela queria se comparar”, disse.

Paula falando da comparação com a Juliette. A cara nem arde. Já foi saiu para aprender pic.twitter.com/DTQqtWkakv — Alphonse 🌵 (@alphonsegreend) February 15, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais