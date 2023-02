‘Têm medo de preto’: Paulo Vieira ironiza preconceito de brothers do BBB e viraliza; veja reações

Paulo Vieira comandou mais um episódio do Big Terapia no Big Brother Brasil 23 na última quarta-feira, 22. Na ocasião, ele recebeu Cristian, o eliminado da semana, e, como de costume, não perdeu as piadas sobre as atitudes do brother.

“Você ficou famoso pelo topete e pela traição. Você é o novo Ximbinha?”, questionou o humorista, se referindo ao guitarrista e ex-marido da cantora Joelma. Contudo, o que chamou a atenção do público foi Paulo usar a oportunidade para pautar a acusação de intolerância religiosa contra Cristian, Key Alves e Gustavo - fato que, inclusive, influenciou na eliminação do empresário.

“é aniversário do cezar e do fred nicacio, mas não vai ter bolo, porque o gustavo e a key tem medo de preto batendo palma na frente de vela”



“como é ser loiro, alto, olhos claros, e não pegar ninguém?”



O PAULO VIEIRA FEZ O QUADRO TODO PRA ZOAR ELES E O CRISTIAN AAAA 🗣️🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/TbkNuyYjzZ — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 23, 2023

Antes de receber o eliminado, ele homenageou Xangô, orixá “pai das casas matrizes dos primeiros candomblés do Brasil”, e brincou que Cristian estaria fugindo de medo naquele momento.

“Esta semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo, porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela”, ironizou Paulo, mostrando o polêmico trecho em que eles falam com preconceito sobre a religião do médico.

Com Cristian, Paulo foi direto e não deixou o último acontecimento passar despercebido. “Guskey [junção dos nomes do casal] te usou, te traiu, te jogou no fogo e tu com medo do Fred Nicácio? Tinha que ter medo desses dois. [...] Seria Fred Nicácio o anti-Cristian?”, questionou.

Após a apresentação do quadro, o nome de Paulo Vieira foi um dos principais assuntos do Twitter. Segundo internautas, o apresentador foi “genial”. Confira algumas reações.

O que Paulo Vieira fez hoje é genial!

Mas, é também um serviço de utilidade pública. Ensinou sobre as religiões de matriz africana com respeito, leveza e bom humor.

Acredito que todas as pessoas dessas religiões se sentiram honradas hoje no #Bigterapia.

GENIAL, @PauloVieiraReal! pic.twitter.com/bPjcelONGe — Nilton Júnior (@niltonleitejr) February 23, 2023

PAULO VIEIRA MERECE RESPEITO. E É UM GÊNIO!!! #SpaceDoMuka — Muka do Space 📺🎙️⚠️ (@falamuka) February 23, 2023

Bom demais entrar no twitter e ver que o Paulo Vieira conseguiu incomodar a cambada de racistas... Agora eles vão para a porta da Globo acampar para esperar as 72h até o Paulo ser exorcizado! Kkkkk E o exorcismo terá que ser impresso e pelo Malafaia! Kkkkk#Bbb23 pic.twitter.com/NOtOT1mHdl — Hágatha Guedes (@gathaguedes) February 23, 2023