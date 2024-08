‘Pé de Chinesa’: Glória Perez fala sobre ‘novela’ que viralizou nas redes sociais; entenda

Glória Perez desmente rumores sobre a produção de 'Pé de Chinesa' Foto: @eurodgo Via Twitter e Wilton Junior/Estadão

A “novela” Pé de Chinesa se tornou um dos assuntos mais falados da internet nesta quarta-feira, 28, com atualizações de elenco, abertura, intervalos comerciais e até enredo, que teria sido criado por Glória Perez. Acontece que o folhetim não passa de uma criação de usuários da rede social X (antigo Twitter).

A autora, conhecida por suas produções na teledramaturgia brasileira, já negou estar envolvida na produção: “Que besteirol! Meus haters já foram criativos”, disse em entrevista para a Caras, publicada na quarta-feira, 14.

Os rumores sobre o elenco contam com nomes como Jade Picon, Davi Brito, Giovanna Antonelli e Fernanda Montenegro.

O que é a novela Pé de Chinesa

PUBLICIDADE A ideia da novela Pé de Chinesa começou como uma brincadeira nas redes sociais. Quando a história começou a viralizar, várias tramas começaram a ser por criadas pelos internautas, tendo versões atreladas a Giovanna Antonelli e Jade Picon como protagonistas. Na versão “original”, Antonelli é uma ortopedista e ativista contra a técnica “pé de chinesa”, que supostamente quebra os pés de mulheres para que caibam em sapatos pequenos. Nomes como Klara Castanho, Fiuk e até Dona Deia aparecem no suposto elenco.

Outra versão conta a história da protagonista Xu Lee, vivida por Jade Picon, que é filha de um chinês com Bárbara Lee, que seria interpretada por Giovana Antonelli. Ela foi criada na China pela avó (Fernanda Montenegro), dona de uma academia de kung fu.

Davi Brito, o vencedor do BBB 24, interpretaria o antagonista que coloca fogo na academia da família Lee e mata a matriarca. Xu então retorna para São Paulo enquanto procura por sua mãe e desvenda o assassinato da avó.

Até mesmo uma abertura do folhetim foi criada - com ajuda de inteligência artificial -, reunindo diversas personalidades das mídias. Na brincadeira criada pelos internautas, Pé de Chinesa entraria no lugar de Mania de Você, a próxima novela da faixa das 21h da Rede Globo.