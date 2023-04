‘Pedaço de Mim’: Primeiro melodrama brasileiro da Netflix terá Juliana Paes e Vladimir Brichta

A Netflix confirmou que pretende investir ainda mais em produções brasileiras e, nesta quarta-feira, 12, anunciou a produção do primeiro melodrama brasileiro da plataforma, Pedaço de Mim. Criada por Angela Chaves e dirigida por Maurício Farias, a produção terá os atores Juliana Paes e Vladimir Brichta nos papéis principais.

O anúncio foi dado durante o Rio2C, evento voltado para novidades do setor cultural no Rio de Janeiro. Segundo a plataforma, as gravações se iniciam em maio.

Na trama, Juliana viverá Liana, uma mulher que sonha em ser mãe. A protagonista acaba “tendo sua trajetória atravessada por eventos de alta força dramática”, o que provoca consequências no casamento com Tomás, interpretado por Brichta.

Juliana Paes e Vladimir Brichta são as estrelas do meu novo melodrama brasileiro! Pedaço de Mim é uma história com grandes reviravoltas sobre sonhos e aprendizados. Vem aí!



📸: Marcus Sabah / Netflix





Netflix confirmou 3ª temporada de Bom Dia, Verônica e reality apresentado por Fernanda Souza

Netflix anunciou 'Ilhados com a Sogra', reality show apresentado por Fernanda Souza. Foto: Ricardo Carvalheiro/Netflix/Divulgação

Durante o evento, a Netflix também aproveitou para anunciar mais novidades para produções brasileiras. Dentre os destaques, estão a confirmação da terceira temporada da série Bom Dia, Verônica e um novo reality show apresentado por Fernanda Souza, Ilhados com a Sogra.

Protagonizada por Tainá Müller, Bom Dia, Verônica acompanha a história de uma policial para discutir temas como relacionamento abusivo, estupro e corrupção. A série foi criada e adaptada para a TV por Raphael Montes, baseada na obra de Raphael e de Ilana Casoy.

Ilhados com a Sogra trará seis casais em uma disputa por um prêmio final em dinheiro. Os filhos deixarão a competição, enquanto noras e genros serão surpreendidos com a missão de chegar até a final com as sogras. A dupla que demonstrar maior sintonia e resiliência vencerá a competição.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais