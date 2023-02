Pedro Pascal afirma não enxergar com capacete para gravar cenas em ‘The Mandalorian’

O ator Pedro Pascal afirmou não conseguir enxergar com capacete usado para gravar as cenas da série The Mandalorian, que faz parte do universo Star Wars. O astro deu detalhes do figurino em entrevista à revista Empire.

Pedro Pascal em cena de 'The Mandalorian'. Série derivada do universo 'Star Wars' é produção exclusiva do Disney +. Foto: Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd.

Leia também The Mandalorian: 3ª temporada da série com Pedro Pascal ganha data de estreia

Segundo o astro, que interpreta Din Djarin na trama, “é como calçar uma luva da cabeça aos pés com pesos”. “É irônico que você não consiga ver nenhuma expressão facial porque isso coloca você no mundo tão completamente e instantaneamente faz o personagem parecer real – mas você não consegue ver merda nenhuma!”, contou à publicação.

Pascal afirma que ajustes na armadura vêm sendo feitos ao longo das temporadas, “mas é como ficar cego”. Ele aproveita para brincar com a impossibilidade de enxergar vestindo o traje. “Sua respiração embaça completamente a fenda estreita pela qual você pode ver. Não há visão periférica. Se houver um buraco, eu vou cair nele.”

A primeira e a segunda temporadas estão disponíveis no Disney +, com uma nova a ser estreada em março deste ano.