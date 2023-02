Pedro Sampaio é a próxima atração musical do BBB 23 e promete ‘gostinho de carnaval’

Toda semana tem festa no Big Brother Brasil 23 com surpresas e atrações diferentes. Na próxima sexta-feira, 24, o agito será comandado por Pedro Sampaio, que já está animado. “É a minha primeira apresentação solo na casa, então vai ser um baita show especial”, promete.

O DJ será o responsável por abrir a pista. Ainda em clima carnavalesco, ele adianta que levará a folia para a casa: “Quero fazer um show animado, com gostinho de carnaval, para a galera curtir e dançar muito”.

O DJ Pedro Sampaio Foto: Reprodução/Instagram/@pedrosampaio

Como de costume, a festa será temática; hit pop é a aposta da semana. Após a apresentação do DJ, o universo do cinema e da televisão ganhará espaço, levando aos participantes a oportunidade de brincar com elementos como claquete, câmera e luzes especiais de vídeo.

E não para por aí! No terceiro momento, o basquete tomará conta da festa: bolas, adereços de torcida, uniforme e outros elementos ligados ao esporte são disponibilizados aos jogadores. Já a última surpresa promete “vibe retrô das décadas de 1970 e 1980″, com direito a globo giratório, espelhos, câmera instantânea e acessórios que completam a pegada disco da época. Com peças pretas, os looks dos participantes se adaptarão aos diferentes momentos da noite.