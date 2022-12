Pelé: William Bonner e Renata Vasconcellos encerram ‘Jornal Nacional’ em pé em homenagem ao Rei

A morte de Pelé, o Rei do Futebol, comoveu o Brasil e teve ampla repercussão internacional. Aos 82 anos, o tricampeão do mundo pela seleção brasileira morreu nesta quinta-feira, 29, em decorrência de complicações de um câncer de cólon.

Na Rede Globo, como é costume, a notícia veio através de um Plantão Urgente. Após, a emissora se dedicou a uma programação especial apresentada por Renata Vasconcellos.

O Jornal Nacional também trouxe a cobertura da morte do maior jogador da história do futebol. Desta vez, porém, Renata e William Bonner decidiram encerrar o programa de uma maneira diferente: em pé, longe da bancada vazia, e em silêncio.

Pelé, o Rei do Futebol, morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos. Foto: Francois Mori / AP

Antes do encerramento, o jornal mostrou imagens do Cristo Redentor, que havia sido iluminado com as cores da bandeira do Brasil para homenagear Pelé. Bonner leu a nota de pesar do Santuário localizado no alto do Corcovado: “O Atleta do Século, que encantou o mundo, sempre será uma inspiração para todos os brasileiros”.

O jornalista então apareceu em pé ao lado da colega de bancada. Uma imagem do jogador foi refletida no telão do programa com as luzes do fundo do estúdio apagadas.

Cristo Redentor é iluminado em verde e amarelo em homenagem a Pelé. O encerramento do #JN também homenageia o Rei do futebol: https://t.co/fSwlcHRb4e pic.twitter.com/fJJU7ua1BX — Jornal Nacional (@jornalnacional) December 30, 2022

A atitude dos presentadores repercutiu nas redes sociais. “Nunca havia visto no Jornal Nacional algo assim desde que me conheço por gente”, escreveu um internauta no Twitter.

Renata e Bonner em pé, respeitando a morte do Pelé. Nunca havia visto no Jornal Nacional algo assim desde que me conheço por gente… — Caio Tício Mévio (@MevioTicio) December 30, 2022

Jornal Nacional terminando com todo mundo em pé e em silêncio, em respeito ao Pelé — Allan (@allanzico) December 30, 2022

