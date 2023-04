‘Pequena Sereia’ ganha novos pôsteres e canção interpretada por Halle Bailey

Nesta quarta-feira, 26, novos pôsteres oficiais da produção A Pequena Sereia foram divulgados. O filme, que chega nas telonas no próximo dia 26 de maio, será a versão live-action da história de Ariel.

A animação de 1989 é baseada no conto de Hans Christian Andersen e trará como Ariel a atriz Halle Bailey. Ela foi descoberta por Beyonce e na época tinha um duo com a irmã, Chloe. O diretor do filme, Rob Marshall, garante que Bailey foi escolhida por ter o melhor desempenho no teste e não por ser preta, como muitos rumores falaram na época.

Na música Part of Your World Bailey mostra ainda mais seu talento e solta a voz na interpretação. Ouça:





Entre os atores que farão parte do longa estão Melissa McCarthy, que interpretará a bruxa Úrsula, Javier Bardem, como Rei Tritão, Jonah Hauer-King, como príncipe, Eric. O amado caranguejo Sebastião terá a voz de Daveed Diggs, o melhor amigo de Ariel, o peixe Linguado será Jacob Tremblay e a voz de Sabidão será de Awkwafina.

Continua após a publicidade