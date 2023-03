‘Os Feiticeiros de Waverly Place’: Personagem de Selena Gomez seria LGBT+ na série, diz produtor

A icônica personagem de Selena Gomez na série teen Os Feiticeiros de Waverly Place, do Disney Channel, poderia ter revolucionado o canal na época em que o programa estava no ar, entre 2007 e 2012. Segundo o produtor executivo Peter Murrieta, seu plano era que Alex Russo fizesse parte da comunidade LGBT+.

Em entrevista ao podcast Wizards Of Waverly Pod, Peter revelou o desejo de que a personagem vivesse um relacionamento homoafetivo com Stevie (Hayley Kiyoko), que se juntou ao elenco na terceira temporada. No entanto, a ideia foi impedida pelo canal que, na época, era culturalmente conservador e proibia qualquer relação ou movimentação explícita do tipo, explicou ele.

Selena Gomez foi estrela teen da Disney entre 2007 e 2012 Foto: Danny Moloshok/ Reuters

“Gostaria de ter jogado mais com o que era bastante óbvio para muitos de nós. Não conseguimos naquela época, mas ficou bem claro para todos nós qual era esse relacionamento. (...) Isso teria sido ótimo”, declarou o produtor.

O romance estava programado para os episódios finais da série. “Eu esperava que a quarta temporada fosse sobre a construção do relacionamento de Alex e Stevie”, detalhou.