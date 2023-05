Personagens de Bella Campos e MC Cabelinho em ‘Vai na Fé' dão primeiro beijo na trama

Os fãs do casal Bella Campos e MC Cabelinho podem comemorar. Os atores já gravaram o primeiro beijo de seus personagens, Jenifer e Hugo, em Vai na Fé, novela da Rede Globo. A estudante e o ex de Kate (Clara Moneke) vão se envolver na trama.

Com o objetivo de mudar de vida e largar o tráfico, o rapaz começa a dar aula de desenho na igreja de Piedade. Jenifer estará na primeira aula de Hugo ao lado das crianças, e ele fará questão de ensiná-la de forma bastante carinhosa, pegando em sua mão para conduzir o movimento correto. É neste momento que rola um clima entre os dois.

“Que foi que você está me brechando aí?”, pergunta Hugo.

“Nada, só é engraçado ver o cara que sempre foi o marrento da escola falando que desenhar é como dançar”, responde Jenifer, sorrindo.

Depois da aula, os dois vão comer um ‘podrão’ na esquina na igreja. E é lá que Jenifer não se segura e manda uma pergunta para Hugo: “Você está gostando de mim?”. O rapaz responde sem titubear: “Você sabe que eu acho você grandona. Mulher demais pra um vagabundo tipo eu. E você? Está a fim de mim?”.

Diante do questionamento de Hugo, Jenifer responderá que não sabe, e o rapaz dirá que existe apenas um jeito de descobrir. Ele, então, colocará a mão no rosto da jovem e a beijará. Kate aparece e flagra o casal. “É show de talaricagem no meio da rua mesmo?”, questiona.