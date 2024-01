Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB 24. No Mais Você desta quarta-feira, 17, o cantor comentou a repercussão e os motivos de sua saída do reality. O público o criticou, principalmente, pela falta de posicionamento sobre os comentários de Nizam e Rodriguinho, que falaram do corpo e comportamento alimentar de Yasmin Brunet. Veja acima.

PUBLICIDADE Com Ana Maria Braga, ele disse que reconheceu a gravidade dos comentários dos brothers, que avaliaram o físico da modelo. “Foi um erro muito grave. Quando a gente não dá uma opinião, na verdade, a gente está dando. Fui frouxo em não me impor. Eu já vinha tentando melhorar isso e, com certeza, com essa situação, com a dimensão tomada e a intensidade que aconteceu, vai me fazer refletir e melhorar como pessoa”. Pizane ainda disse que tem dificuldades em se impor. “Sempre fui um cara riso fácil e acabo sendo muito boa praça e passo por cima de comportamentos que não gosto para tentar ser político”, disse Pizane.

O ex-participante também entregou que buscava aceitação de pessoas que admirava profissionalmente e que poderiam protegê-lo no jogo. “Não tenho uma postura combativa. Cada pessoa tem uma forma de reagir a esse tipo de coisa. Imagino que as pessoas tinham a expectativa que eu alertasse na hora perante eles”, avaliou.

Lucas Pizane comenta repercussão de sua saída Foto: Reprodução/Rede Globo

Pizane disse que tentou se posicionar, mas se sentiu constrangido com os colegas. “Nessa conversa, para quem assistiu ela completa, em vários momentos eu tinha uma postura mais apaziguadora ou falava de uma forma mais branda. Eles até apontavam: ‘Ah, você está de sacanagem’ e eu ficava meio constrangido. [...] Acho que, se eu falasse ali, aquela postura continuaria. Tive a consciência de que aquilo estava muito errado”, completou.

O ex-BBB tentou contar o que aconteceu para Yasmin Brunet, mas não conseguiu. “‘Deus não nos dá coragem, eles nos dá a oportunidade de ser corajoso’. Eu tive a minha [oportunidade] e realmente falhei. Então, hoje eu me sinto muito mal pela Yasmin, por todas as mulheres que se sentiram desrespeitadas e por mim, que acabei prejudicando meu próprio jogo lá dentro”, falou.

Depois, ele conversou com Nizam sobre o comentário do brother. No bate-papo, Pizane disse que não gostou do comportamento do executivo, mas avaliou que seu posicionamento foi “muito brando”. “Eu deveria ter sido mais incisivo”, pontuou.

Entenda o que aconteceu

No Quarto do Líder, Nizam perguntou para Vinicius, Rodriguinho e Pizane o que eles achavam do corpo de Yasmin Brunet enquanto ela tomava banho. Em seguida, o executivo disse que a achava linda de rosto, mas que seu corpo era estranho. Rodriguinho, inclusive, falou que ela já foi mais bonita, mas se descuidou.

Os comentários dos brothers foram muito criticados nas redes sociais. O comportamento de Lucas Pizane, no caso, foi criticado por não ter rebatido as falas dos participantes e colegas de confinamento. Relembre: