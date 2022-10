Prêmio Multishow ocorre nesta terça com Iza, Ludmilla e mais; veja programação e atrações

O Prêmio Multishow 2022 será realizado nesta terça-feira, 18, no Rio de Janeiro, com transmissão a partir das 22h no canal.

Glória Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion serão os apresentadores da noite e estreiam no comando da cerimônia.

A drag queen também lidera a lista de indicados da noite ao lado de Anitta, com oito indicações cada, seguidas de Ludmilla e Jão, com seis.

Antes da transmissão oficial, o canal de televisão também exibe um pré-show a partir das 21h15 que terá a presença de Ana Castela, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara e Thiago Pantaleão.

Pra descer até o chão, cantar bem alto ou curtir agarradinho: tem shows pra todos os fãs no #PrêmioMultishow, viu? 💫



Avisa pra todo mundo que é HOJE, a partir das 21h15, com @gloriagroove, @izareal, @ludmilla, @l7nnon1994, @thiaguinhocomth, @jaoromania e muito mais ✨ pic.twitter.com/JGOgNIBapD — Multishow (@multishow) October 18, 2022

Blogueirinha e Nicole Bahls vão mostrar os bastidores do tapete vermelho do evento em uma transmissão no canal Humor Multishow no Youtube a partir das 20h45.

Já a lista de shows também conta com Iza, Thiaguinho, Luísa Sonza e Xamã. Confira a line-up completa:

Glória Groove

Ludmilla

Jão

Iza

Thiaguinho

Luísa Sonza

L7nnon (Part. Bianca e Biel do Furduncinho)

Priscilla Alcântara

Xamã

Larissa Luz e Linn da Quebrada

Ana Castela

Planet Hemp e Criolo

Dona Odete e Liniker

Jovem Dionisio

Thiago Pantaleão

Diego e Victor Hugo