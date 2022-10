Publicidade

O último projeto assinado pelo ator Paulo Gustavo antes da sua morte, em maio de 2021, teve a data de lançamento e cartaz divulgados hoje pelo Prime Video. O documentário Filho da Mãe, Original Amazon, tem previsão de estreia marcada para 16 de dezembro.

Prime Video divulga teaser do último trabalho do ator Paulo Gustavo antes da sua morte Foto: Prime Video

O material exclusivo da plataforma de streaming acompanha os bastidores da última turnê do artista, um show musical com sua mãe, Déa, sua grande inspiração para criar Dona Hermínia – personagem principal da trilogia Minha Mãe é Uma Peça.

O documentário tem imagens inéditas da infância e adolescência do ator, assim como a conexão com sua mãe e o seu lado marido e pai ao lado do seu companheiro Thales Bretas. Amigos mais próximos e familiares também falam sobre a convivência com Paulo Gustavo. O material tem direção-geral de Susana Garcia e a codireção da irmã do humorista, Jú Amaral.

Assista ao teaser: