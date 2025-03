Prova do Anjo no BBB 25: apenas 7 pessoas disputam após sorteio; acompanhe

A Prova do Anjo do BBB 25 acontece neste sábado, 1, com apenas 7 pessoas disputando. Vitória não disputa por ser a líder da semana. Metade da casa, totalizando 8 pessoas, foi excluída em um sorteio.

Diego, Renata, Guilherme, Eva, Aline, João Pedro, João Gabriel e Maike ficaram de fora após pegarem um “X” em uma urna antes do início da prova.

Apenas Vinícius, Delma, Gracyanne, Camilla, Thamiris, Dani e Vilma disputam a prova, que é patrocinada pelo Mercado Livre. Os participantes precisam completar um circuito no menor tempo possível.

Vinícius foi o primeiro a disputar a Prova do Anjo no BBB 25 Foto: Globoplay/Reprodução

Nesta semana, o anjo não será autoimune, mas quem ganhar poderá imunizar outra pessoa da casa e também terá um poder a mais: uma indicação ao paredão.

O anjo ainda tem o poder de mandar alguém para o Castigo do Monstro. Como prêmio, o vencedor também ganha um almoço no domingo com outros 2 participantes escolhidos por ele e tem a chance de ver a família.