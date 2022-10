Próximo filme estrelado por Tom Cruise pode ser gravado no espaço, diz presidente da Universal

E parece que as missões impossíveis do ator Tom Cruise não serão somente na Terra. O Universal Studios quer produzir um filme com o astro também no espaço. À BBC News, a presidente do selo, Donna Langley, reforçou a ideia e o desejo de cumprir a empreitada pioneira.

“Tom Cruise vai nos levar ao espaço. Ele vai levar o mundo ao espaço. Esse é o plano. Temos um ótimo projeto em desenvolvimento com o Tom, que contempla que ele faça justamente isso. Pegue um foguete até uma estação espacial, filmando por lá e, com sorte, sendo o primeiro civil a caminhar no espaço, fora da estação”, disse ela.

O projeto ainda não tem título nem data para lançamento, entretanto, a ideia é um filme feito com o diretor Doug Liman. A maior parte do longa será gravada aqui mesmo, na Terra, e a trama é descrita como “um épico de ação e aventura em que Tom Cruise interpreta um cara derrotado pela vida que subitamente se vê na posição de único salvador possível da Terra”.

A produção tem o roteiro assinado por Liman e Christopher McQuarrie e deve acontecer depois de Missão Impossível 8.