Público presta apoio à Dania e levanta torcida para fazê-la campeã em ‘La Casa De Los Famosos’

Dania Mendez, participante do reality show mexicano La Casa de los Famosos, iniciou seu intercâmbio no Big Brother Brasil 23 na última quarta-feira, 15. No entanto, logo na primeira noite na casa, durante a Festa do Líder, a modelo foi vítima de assédio sexual, fato que cuminol na expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato ao vivo na quinta.

Dania Mendez teve crise choro após expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato por assédio Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Apesar de ter sido importunada, Dania chorou muito por culpar-se pela decisão do programa. Na casa, ela recebeu apoio do apresentador, das mulheres e da produção. Do lado de fora, o público brasileiro também se solidariza com a modelo e, inclusive, levanta torcida para que ela seja a campeã do reality show mexicano.

O nome da modelo ganhou destaque entre os principais assuntos do Twitter nesta sexta-feira. Brasileiros pedem para que os mexicanos não a culpem e levantam campanha para ajudá-la a permanecer em La Casa de los Famosos quando estiver no Paredão. Confira algumas reações.

Pois se os mexicanos soltarem a mão da Dania em “Lá Casa De Los Famosos” pelo que aconteceu na festa do BBB que ela não teve culpa, os brasileiros fazem ela campeã.



Não brinquem com brasileiros em votação de reality! 🗣🗣🗣#BBB23 #LCDLF3 #festadolider pic.twitter.com/R5NENdS1ld — Will Lins (@will_lins) March 16, 2023

Vcs sabem que isso não termina com essa expulsão, né? Espero que possamos ajudar a Dania no reality dela, pq o mundo é machista e estão culpando ela lá no México, sendo que ela é a vítima. #BBB23 pic.twitter.com/d9bkyenaDP — Yan (@yankisner) March 17, 2023

DANIA OS BRASILEIROS MANDOU AVISAR QUE VOCÊ VAI SER A CAMPEÃ DA CASA DOS FAMOSOS DO MÉXICO! pic.twitter.com/ywOgyYodWh — ray (@i4kmoes) March 17, 2023

Acho justo a gente ajudar a Dania ser a campeã do reality dela. — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) March 17, 2023

Vamos fazer a Dania campeã do La Casa de Los Famosos! #BBB23

pic.twitter.com/4ridVLwf4v — Renan Ávila 🐙 (@eurenanavila) March 17, 2023

SER DEPENDE DO BRASIL A DANIA JÁ E A CAMPEÃ DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 🇧🇷🏆🔥 #BBB23 #LCDF3 #LCDL3 pic.twitter.com/xNzjsITtSw — Marcus Aurélio ✊🏾 (@marcuuslio) March 16, 2023

O que aconteceu no BBB 23

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato e o cantor MC Guimê foram expulsos do BBB 23 na edição ao vivo de quinta-feira, 16, após acusações de assédio à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio nesta semana. O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Na ocasião, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele.

23) Guimê leva Dania para pegar gelo após a Mexicana cair na pista de dança. pic.twitter.com/CupYO02CXr — Tracklist (@tracklist) March 16, 2023

Dania Mendez foi chamada ao confessionário e disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. “Eu não esperava, foi muito rápido... Foi normal”, afirmou ela sobre o beijo de Cara de Sapato. Contudo, vale destacar que a modelo não havia dito “sim” para o ato, e depois comentou que foi um “beijo roubado”.

Sapato usa a força dele pra impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija a força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro pra expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/W3lAIwulwJ — Bia Wheats ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@biatrigo) March 16, 2023

Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que o cantor e o lutador de MMA “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados.