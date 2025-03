Quais fofocas o RoBBB Seu Fifi contou no BBB 25? Veja falas e reações dos brothers

Na tarde desta segunda-feira, 3, o RoBBB Seu Fifi começou a falar na casa do Big Brother Brasil 25. O público escolheu seis brothers para ouvirem as fofocas: Diego Hypolito, Guilherme, Eva, Vitória Strada, Renata e Aline. As falas apareceram no cômodo onde a pessoa envolvida estava e só quem estava lá no momento também ouviu.

Brothers ouvem o que outros participantes falaram sobre eles no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

O primeiro a ouvir foi Diego, que estava no Quarto Anos 50 descansando. Apenas ele e Joselma ouviram as falas do RoBBB Seu Fifi, que revelou que alguém disse: “Diego não é bobo, ele escuta tudo, já reparei nele já. Ele fica perto para escutar.” Outra pessoa falou: “Amo o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira.”

O ex-ginasta de cara pensou se tratar de Thamiris conversando com Gracyanne Barbosa e, encucado, foi perguntar à amiga se foi ela quem disse a segunda frase. A musa desmentiu, mas a internet resgatou a fala:

Guilherme foi o segundo a escutar a fofoca. Sobre ele foi dito: “Vira a casaca muito fácil se a pessoa fala para ele que vai proteger ele.” Outra pessoa disse: “Está tão perdido no cenário que tem que ficar agora comprando briga dos outros para poder aparecer no jogo.” O brother acredita que a segunda frase foi dita por Camilla, que teria falado no momento em que eles se desentenderam após a formação do penúltimo Paredão.

Eva foi a terceira. Ela ouviu: “Eu acho a Eva mais venenosa que a Renata.” E outra pessoa falou: “Para mim, elas são falsas desde o início. As conexões delas são todas rasas aqui dentro, porque são todas feitas na base de interesse”. A sister saiu correndo para contar para a amiga.

Em seguida, Vitória ouviu as fofocas no Apê do Líder com Thamiris. “A Vitória é idiota, só pensa nela.” Outra pessoa falou sobre a atriz: “Acho a Vitória mais forçada que elas duas e não é porque eu tô com ranço dela não.” Vitória aparentou não se interessar e Thamiris ficou preocupada.

A próxima foi Renata, que ouviu uma mensagem maior: "Ela vem como se fizesse parte do time aqui, como se voltasse nas mesmas pessoas. Fica ouvindo as conversas e depois sai".

E outra: “As pessoas aqui, para ela, são conveniência para o jogo dela, para ela se aliar, para ter forças para não voltarem nela. Eu sinto no olhar da Eva, o coração dela é muito verdadeiro, muito puro. O coração da Renata é mais pedra, mais frio. Ela é calculista, sabe jogar. Só que, uma hora, o jogo dela vai se quebrar, uma hora a máscara dela cai. O jogo dela está me incomodando, porque vejo que é um jogo forçado e falso, não está sendo um jogo verdadeiro.”

Por último, Aline ouviu o que foi dito sobre ela: “Hoje é a pessoa que mais merece voto. Eu adoro ela. Uma coisa é gostar dela, outra coisa é achar uma jogadora ruim”.

Outra pessoa falou sobre a baiana: “Eu quero que o público tire ela. Essa mulher não dá com ela, não. Eu não engulo ela. Eu pensei que eu estava errado sobre achar que ela gosta de aparecer... Sei lá, essa mulher é cena demais”.

As sisters do Quarto Nordeste não ouviram a maioria das fofocas e ficaram muito curiosas para entender o que foi falado. A fofoca sobre Eva apareceu no telão sala, Gracyanne ouviu e questionou se foi Camilla quem falou.

Camilla tentou descobrir com os brothers o que estava acontecendo e perguntou a Delma e Guilherme, mas ele preferiu guardar a informação. “Não vou falar agora não. Vou falar no momento certo”.

Os brothers passaram um bom tempo repercutindo as falas. Uma das especulações era que as fofocas fossem assuntos antigos. Mas o RoBBB Seu Fifi voltou à casa para confirmar que só tinha entregado frases de quem ainda estava na casa.