Quais são os melhores filmes de Natal de todos os tempos? Veja lista da revista ‘Rolling Stone’

A revista Rolling Stone, dos EUA, divulgou nesta segunda-feira, 25, uma lista de melhores filmes de Natal de todos os tempos. A revista avaliou filmes que se passam no período da festa, não apenas com temática exclusivamente natalina. Veja abaixo os dez melhores de acordo com a revista.

Cate Blanchett e Rooney Mara no filme 'Carol' Foto: Divulgação / Carol

Melhores filmes de Natal de todos os tempos segundo a ‘Rolling Stone’:

10 - Trocando as bolas (1983)

Diretor: John Landis

Principais Atores: Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis

9 - O Estranho Mundo de Jack (1993)

Diretor: Henry Selick

Principais Atores: Danny Elfman, Catherine O’Hara, Chris Sarandon

8 - A Felicidade Não se Compra (1946)

Diretor: Frank Capra

Principais Atores: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

7 - A Loja da Esquina (1940)

Diretor: Ernst Lubitsch

Principais Atores: James Stewart, Margaret Sullavan, Frank Morgan

6 - De Olhos Bem Fechados (1999)

Diretor: Stanley Kubrick

Principais Atores: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack

5 - Edward Mãos de Tesoura (1990)

Diretor: Tim Burton

Principais Atores: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

4 - Duro de Matar (1988)

Diretor: John McTiernan

Principais Atores: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia

3 - Se meu apartamento falasse (1960)

Diretor: Billy Wilder

Principais Atores: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray

2 - Batman: O Retorno (1992)

Diretor: Tim Burton

Principais Atores: Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito

1 - Carol (2015)

Diretor: Todd Haynes

Principais Atores: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson