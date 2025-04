Quando acaba o BBB 25? Tadeu Schmidt abre contagem regressiva para fim do programa

Tadeu Schmidt abriu a edição do BBB 25 deste sábado, 12, com um anúncio que fez muitos espectadores fazerem as contas sobre qual será o dia em que o programa vai acabar neste ano. A final vai ao ar em 22 de abril de 2025, uma terça-feira, na TV Globo.

Quando acaba o BBB 25? Tadeu Schmidt diminui contagem regressiva para final do 'Big Brother Brasil' para 10 dias. Foto: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo