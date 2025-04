Daniele Hypólito é eliminada com 50,37% dos votos neste domingo, 6 Foto: @bbb via X (Twitter)

Daniele Hypólito saiu do BBB 25 neste domingo, 6, e não conquistou nenhum prêmio durante sua jornada no reality. Ela esteve em um Paredão contra João Pedro e Maike e foi eliminada com 50,37% dos votos.

A sister deixou a casa sem nenhum prêmio, pois não ganhou provas e não foi escolhida para a dinâmica do Pegar ou Guardar. Sua dupla Diego Hypólito, entretanto, conquistou R$ 5 mil, além de três anos de desodorante.

Entre os que ainda restam no reality, Delma é a que ganhou mais dinheiro: ela possui R$ 100 mil. Guilherme, João Gabriel, Maike e Vitória, no entanto, foram premiados com apartamentos no valor de R$ 260 mil.

Maike também foi o participante que mais ganhou provas e, apesar de ter perdido a dinâmica do Pegar ou Guardar quando abriu o cartão que aumentava o prêmio final do BBB, ele ainda possui R$ 313.910. O valor é uma soma da quantia de dinheiro que ele conquistou com o apartamento.