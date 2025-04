Quanto João Gabriel ganhou no BBB 25?

João Gabriel foi eliminado do BBB 25 nesta terça-feira, 8, e deixou o reality com prêmios acumulados ao longo do jogo.

Ele perdeu a disputa para Diego Hypolito e Vitória Strada e foi eliminado com 51,95% dos votos.

João Gabriel, de 22 anos, ganhou R$ 34.500 em dinheiro, um apartamento avaliado em R$ 260 mil e um ano de produtos alimentícios. Além disso, ganhou R$ 50 mil em eletrodomésticos e uma consultoria financeira.

João Gabriel conquistou alguns prêmios ao longo de sua trajetória no BBB 25 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Os valores foram acumulados por meio de provas e dinâmicas ao longo da edição. João Gabriel conquistou prêmios expressivos, principalmente após vencer uma prova de liderança, na qual garantiu o apartamento de R$ 260 mil. Sua dupla no início do programa foi João Pedro, seu irmão gêmeo. Ao longo da temporada, outros participantes também se destacaram na conquista de prêmios. Maike lidera o ranking de maiores valores acumulados, com mais de R$ 53 mil em dinheiro, um apartamento e brindes. Delma e Thamiris também conquistaram quantias significativas, com R$ 100 mil e R$ 105 mil, respectivamente.

Além dos apartamentos, os participantes ainda receberam prêmios variados como eletrodomésticos, bolsas de estudo e produtos oferecidos por patrocinadores. Aline, por exemplo, ganhou R$ 20 mil e um imóvel, enquanto Vinícius acumulou R$ 20 mil e diversos brindes de marcas parceiras.

O prêmio principal do reality já ultrapassa R$ 2,6 milhões, após as atualizações provocadas pelas dinâmicas do “Pegar ou Guardar”. A grande final do programa está prevista para o dia 22 de abril.