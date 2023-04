Quarto Deserto do BBB 23 é fechado e grupo anuncia resistência: ‘Não seremos Fundo do Mar’

No início desta semana, Boninho abriu uma votação em seu Twitter para decidir se um dos quartos do Big Brother Brasil 23 deveria ser fechado nesta reta final do programa. Com o resultado da enquete, o Quarto Deserto foi desocupado na tarde desta quarta-feira, 12.

Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Amanda estavam reunidas no cômodo quando a decisão foi anunciada pela produção: “Atenção moradores do Quarto Deserto, arrumem malas e pertences. O quarto será fechado para sempre”.

O quarteto lamentou a decisão do programa e teve que se juntar aos adversários no Quarto Fundo do Mar. No entanto, as sisters garantiram que serão a resistência no novo ambiente e não se renderão ao jogo dos integrantes do cômodo.

“Seremos para sempre desérticas. Não seremos Fundo do Mar, mesmo dormindo lá”, disse Larissa. “Nós somos a resistência das desérticas lá no Fundo do Mar. [...] Um beijo para todo mundo que já passou por aqui”, completou Amanda.

As amigas esvaziaram o quarto e deixaram o ambiente com aplausos e palavras de agradecimento. Do outro lado, foram recebidas por Sarah Aline.

As sisters do Quarto Deserto se despedindo do cômodo #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/xjG5jO2Cjo — Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2023