Quarto Nordeste é fechado no BBB 25; veja

Quarto Nordeste é fechado no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

A quase uma semana da final do Big Brother Brasil 25, o Quarto Nordeste foi fechado na tarde desta segunda-feira, 14. Os brothers foram avisados na casa e Renata e João Pedro correram para tirar seus pertences antes que o Dummy fechasse a porta do quarto. Diego Hypolito ajudou os brothers a levar as malas. Vitória Strada foi se despedir do quarto que usou no início do jogo: “Lá se vai uma parte da nossa história aqui”, lamentou a atriz.

Atualmente, apenas Renata e João Pedro estavam habitando o Quarto Nordeste, depois que o Quarto Fantástico também foi fechado e outros integrantes foram eliminados. Mas este quarto já foi palco de polêmicas. No início do jogo, foi no Quarto Nordeste que as amigas Vitória Strada e Camilla e Thamiris tiveram seus embates e o rompimento da amizade. Gracyanne Barbosa foi a última integrante inicial do grupo Quarto Nordeste a ser eliminada. Os integrantes do antigo Quarto Fantástico ocuparam o Quarto Nordeste e também foram quase todos eliminados, restando apenas Renata e João Pedro nesta reta final. Nesta última semana final, todos deverão ocupar o Quarto Anos 50.