Quem é a atriz de ‘Mania de Você’ que já foi vítima de sequestro; relembre episódio

Vanessa Bueno, de 45 anos, voltou para a TV com a personagem Diana em Mania de Você. Antes, ela atuou no programa A Turma do Didi, que durou até 2010. Com a estreia da novela nesta segunda-feira, 9, a história do sequestro da atriz, quando ela tinha 23 anos, voltou a ser lembrada.

Vanessa Bueno, atriz que interpreta Diana em 'Mania de Você', foi sequestrada em 2002 Foto: @vabueno Via Instagram

Em 2002, Vanessa Bueno foi sequestrada enquanto saía de uma aula de teatro no bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela ficou três dias em cativeiro, e foi encontrada posteriormente no município de Magé, na Baixada Fluminense. Durante este período, o carro da atriz, um Cherokee preto, foi utilizado pelos bandidos para outro sequestro, dessa vez de um casal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Na época, a Divisão Antissequestros (DAS) rastreou a localização do cativeiro por meio de uma ligação de Vanessa para os pais a mando dos sequestradores e da apreensão de aparelhos celulares do outro sequestro. Dos seis criminosos que estavam no local, três foram presos inicialmente e outros três fugiram, em troca de tiros com a polícia.

Vanessa foi encontrada em um pântano, a cerca de um quilômetro do cativeiro. Ela explicou que o sequestro foi aleatório, e que a quadrilha descobriu sobre sua profissão somente após ver notícias na televisão.

A atriz negou ter sofrido agressões físicas, mas completou, em uma matéria de 2002 do Diário do ABC, “Pensei que seriam os últimos dias da minha vida. Eles [sequestradores] me trataram bem, mas no final estavam nervosos “.