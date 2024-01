Quem é Alane, participante do BBB 24?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 5. Alane foi anunciada como mais uma integrante do time pipoca do Big Brother Brasil 24.

Alane Foto: Globo

A sister de 24 anos é natural de Belém, no Pará, e trabalha como bailarina e modelo. Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade.

Alane mora em São Paulo desde o ano passado, quando se mudou para estudar teatro. Sobre seu comportamento no jogo, ela garante que é empatica e extrovertida.

No entanto, ressalva que não gosta de quem se promove falando mal do outro nem de que falem alto com ela.“Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, diz ela.