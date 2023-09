Alicia X, 23 anos, é produtora de conteúdo na plataforma Kawai, patrocinadora de A Fazenda 15. Ela foi o último nome anunciado para integrar o elenco do reality show da Record, depois da votação do Paiol.

Conhecida como “a garota da mecha vermelha”, ela é irmã do cantor MC Daniel. Atualmente, Alicia busca carreiras em atuação e canto.

A Fazenda 2023

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição com apresentação de Adriane Galisteu. O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

No total, 22 participantes competem pelo prêmio milionário, sendo 18 tendo sido confirmados desde o início do programa, e mais 4 integrantes do Paiol.