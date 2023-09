A Fazenda tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

O quarto participante confirmado é André Gonçalves, ator ex-marido da atriz Danielle Winits que já foi preso por não pagar pensão à filha. A informação foi confirmada pelo site Notícias da TV.

O término de André e Danielle é recente e foi anunciado no final de agosto. Eles foram casados por sete anos e, segundo a atriz, o divórcio foi decidido em “comum acordo”. Os dois se aproximaram durante um quadro do programa Mais Você, da Rede Globo.

O artista já esteve envolvido em um processo judicial por não pagar pensão às filhas, frutos de relacionamentos anteriores. Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pelo não pagamento à filha mais nova, Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

André também é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, que já moveu um processo contra o pai pelo mesmo motivo. O ator ainda tem um filho do meio, Pedro Arthur, que teve com Myrian Rios.

Nesta 15ª edição, o formato tradicional da atração será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Uma novidade nesta edição é a reintrodução do “Paiol”, uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. O elenco principal será composto por 18 peões, enquanto outras dez pessoas, divididas igualmente entre homens e mulheres, competirão no “Paiol” por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 23 peões competindo pelo prêmio milionário.

Durante a última semana, as redes sociais oficiais do programa começaram a publicar algumas pistas sobre os novos participantes. Entre as informações divulgadas, destacam-se a presença de um jogador de futebol, uma influenciadora digital, um ex-participante de edições anteriores do programa e uma comunicadora, apelidada de “a âncora”.