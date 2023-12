Quem é André Gonçalves, finalista da ‘Fazenda 15′

A última roça da Fazenda 15 aconteceu na noite desta terça-feira, 19, definindo os quatro finalistas: André Gonçalves, Márcia Fu, Jaquelline Grohalski e William Guimarães (WL). Conheça mais sobre o ator André Gonçalves, que já tem experiência como finalista de realities.

André Gonçalves participou da segunda edição da Casa dos Artistas, do SBT, e ficou em terceiro lugar. Ele é ex-marido de Danielle Winits e se envolveu em polêmicas por não pagar pensão de suas duas filhas, de relacionamentos anteriores.

Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pelo não pagamento à filha mais nova, Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

André também é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, que já moveu um processo contra o pai pelo mesmo motivo. O ator ainda tem um filho do meio, Pedro Arthur, que teve com Myrian Rios.

Trajetória no reality

A participação de André em A Fazenda foi marcada por alguns conflitos e conquistas em provas. Foi ele quem venceu a última prova do fazendeiro na última quinta-feira, 14.

O ator protagonizou brigas com Márcia Fu e Nadja Pessoa, que já foi eliminada. A mais marcante foi com Nadja. Na semana passada, os dois passaram um dia inteiro discutindo porque a ex-peoa ficou ofendida ao ser chamada de agressiva. Os dois trocaram acusações de falsidade e o momento virou meme.

Fora do programa, a torcida da ex-mulher do artista também tem repercutido. Nas redes sociais, ela compartilhou declarações para o peão e puxou torcida para que os seguidores votassem nele nesta final.