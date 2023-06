Quem é Anna Shay, estrela de ‘Império da Ostentação’, da Netflix, que morreu aos 62 anos

A socialite ásio-americana Anna Shay, que ganhou destaque após estrelar a série Império da Ostentação, da Netflix, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 62 anos. Segundo um comunicado da família enviado à Variety, ela morreu em decorrência de um derrame.

“Entristece nossos corações anunciar que Anna Shay, uma mãe amorosa, avó, estrela carismática e nosso raio de sol mais brilhante, faleceu aos 62 anos devido a um derrame. Anna nos ensinou muitas lições de vida sobre como não levar a vida muito a sério e aproveitar as coisas boas. Seu impacto em nossas vidas fará falta para sempre, mas nunca esquecido”, disse a nota.

Anna, que era a mais rica do elenco de Império da Ostentação, conforme a versão australiana da revista Marie Claire, marcou o reality show da Netflix com frases de efeito e um jeito espontâneo. Nascida no Japão, a estrela participou de 22 episódios da série, segundo informações do IMDb.

Anna Shay marcou 'Império da Ostentação' com seu jeito espontâneo. Foto: Netflix/Divulgação

O programa, que durou três temporadas, retratava a vida de ricos em Los Angeles. Império da Ostentação foi anunciado como a versão real do filme Podres de Ricos, de 2018.

Um perfil da socialite feito pela Town & Country em 2021 descreveu Anna como “generosa”. À época, Jeff Jenkins, produtor da série da Netflix e de outros realities famosos como Keeping Up with the Kardashians, comemorou a participação da socialite em Império da Ostentação.

Segundo Jeff, ele havia conhecido a estrela 10 anos antes, o que a fez entrar em seu “sistema de arquivamento mental” de pessoas interessantes. Antes de entrar para o elenco da Netflix, Anna vivia reclusa em uma mansão que havia sido de Tim Burton.

Continua após a publicidade

“Eu considero um presente pessoal ela ter aceitado participar [de Império da Ostentação]”, descreveu o produtor. “Mas também é um presente a todos que estão assistindo”, completou.

A socialite era filha de um empresário americano, Edward Shay, fundador da empresa Pacific Architects and Engineers, e de Ai Oizumi Shay, meio japonesa e meio russa. Depois da morte do pai, em 1995, ela e o irmão decidiram vender a companhia para a Lockheed Martin por US$ 700 milhões – cerca de R$ 3,4 bilhões na cotação atual.

Após a notícia, colegas de elenco lamentaram a morte de Anne. Kevin Kreider, que também participou de Império da Ostentação, descreveu o acontecimento como “inesperado”.

“Você nunca sabe quando será seu último adeus”, escreveu em uma publicação no Instagram que trazia um vídeo com registros da socialite. “Quando te vi em nosso último almoço, eu gostaria de ter tirado um tempo para cheirar rosas e ter uma última aventura com você”, completou.

Kim Lee, que também participou da série, contou não acreditar na notícia. “Eu ri e chorei com você e compartilhei tantas lembranças com você nas telas. Eu amei a sua espontaneidade e humor. Uma coisa que você nos ensinou é não levar a vida tão a sério”, disse.

Continua após a publicidade

Além deles, Devon Diep também publicou uma homenagem no Instagram. “Te amei no primeiro momento em que nos conhecemos”, escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais